РИАМО - 17 мар. Москвичи, которые вернулись из стран, неблагополучных по коронавирусу, могут теперь не только позвонить на горячую линию, но и заполнить анкету с помощью портала mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В Москве мы продолжаем вести активную работу с жителями из групп риска. В первую очередь это прибывающие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Им необходимо обязательно сообщить о своем приезде и заполнить анкету», — сказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что в мегаполисе работает горячая линия по коронавирусу (+7 495 870-45-09). Ее операторы регистрируют прибывших из стран с неблагополучной эпидобстановкой, а также отвечают на вопросы, связанные с Covid-2019. По этому же номеру горожане могут оформить больничный лист.

По ее словам, для удобства жителей столицы со вторника можно сообщить о своем прибытии из неблагополучных по коронавирусу стран и и заполнить анкету на портале mos.ru.

«Мы призываем всех ответственно относиться к своему здоровью и к безопасности окружающих», — подчеркнула Ракова.

Операторы горячей линии в Москве принимают звонки каждый день с 08:00 до 21:00.

С начала марта в столице введен режим повышенной готовности из-за ситуации по коронавирусу. В частности, столичные медучреждения переведены на усиленный режим работы. В школах и детских садах ввели свободный режим посещения, а с 21 марта городские школы уйдут на каникулы из-за коронавируса. При этом, образовательный процесс будет организован дистанционно.

Коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем (например, при кашле или чихании», любую грязную поверхность (ручка двери, кнопки лифта, поручни в транспорте и многое другое), если ее касался инфицированный.

Основные симптомы данного заболевания похожи на простуду — повышенная температура, кашель, а также затрудненное дыхание. Для профилактики распространения коронавируса не рекомендуют трогать грязными руками лицо, особенно рот, нос и глаза, посещать общественные места и мероприятия, а также рекомендуется чаще мыть руки.