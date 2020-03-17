РИАМО - 17 мар. Райффайзенбанк оказался на первой строчке рейтинга 100 самых надежных банков журнала Forbes, сообщает Газета.ru.

«Регулятор сместил с лидирующей позиции ЮниКредит Банк, который оказался на втором месте. На третьей строчке — Росбанк», отмечается в материале.

Сбербанк занял четвертое место по надежности, после него расположились Ситибанк, ING Bank.

В первую десятку топа вошли такие банки как: «Нордеа», HSBC, SEB, Bank of China

Рейтинг составлен на основе международных и российских рейтинговых агентств, аккредитованных в Банке России. Для составления топа выбирались банки с рейтингом и активами от 30 миллиардов рублей.

За 2019 год ЦБ РФ отозвал лицензии у 31 банка. В начале 2020 года в стране насчитывается 402 банка, из них 266 имеют универсальную лицензию.