РИАМО – 17 мар. В Ассоциации компаний розничной торговли подсчитали, что запасов продуктов питания в магазинах страны хватит на восемь недель, несмотря на ажиотаж, пишет газета «Известия».

На сегодняшний день многие торговые сети отмечают повышенный спрос на бакалею, средства личной гигиены, бытовую химию. Горожане массово скупают крупы, антисептики, туалетную бумагу и средства личной гигиены.

«У торговых сетей на сегодняшний день нет проблем по основным товарным категориям: ни с запасами, которые сформированы с учетом колебаний спроса, ни с доставкой продукции в магазины», — сказал пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко.

При этом он подчеркнул, что представители сетей вместе с федеральными властями прорабатывают вопросы ускорения доставки продукции, пользующейся повышенным спросом.

Ранее министерство промышленности и торговли РФ направило рекомендации ритейлерам. В письме торговые сети призвали проводить дезинфекцию, уменьшить очереди, а также предупреждать покупателей о необходимой безопасной дистанции минимум в один метр друг от друга.

Производители продукции заметили, что готовы обеспечить повышенный спрос, они уверены, что это временное явление.

Первыми на сообщения о распространении коронавируса отреагировали в Москве и Подмосковье. Здесь объем продаж в гипермаркетах в период с 9 по 15 марта вырос на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.