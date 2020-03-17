РИАМО – 17 мар. Президент России Владимир Путин отметил, что не считает несистемных оппозиционеров врагами государства, но подчеркнул, что оппозиция вместе с критикой должна предлагать, как решать существующие проблемы.

«Ничего подобного. Это не соответствует действительности», - сказал глава государства в ответ на соответствующий вопрос в интервью ТАСС в рамках спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Президент подчеркнул, что, тем не менее, оппозиционеры наряду с критикой должны представлять, как решать существующие в стране проблемы.

«Рядовой гражданин хочет видеть не только то, как ругают власть, а он хочет слышать и понять, а что же предлагают те, кто ее критикует. И когда, кроме критики, не слышит ничего в ответ, то тогда возникает вопрос: а за кого голосовать?» – отметил Путин.