РИАМО - 17 мар. Правительство России рассмотрит решение о выплатах по больничным тем, кто находится на карантине из-за распространения коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Ключевым среднесрочным фактором обеспечения стабильности доходов населения является сохранение занятости и бесперебойности выплат заработных плат. Правительство примет решение о соответствующих выплатах по больничным оказавшимся на обязательном карантине», - отмечается в документе.

В документе также говорится, что обещанные выплаты по поддержке семей с детьми от трех до семи лет, как и планировалось, начнутся в июле.

Ранее министерство здравоохранения России рассказало о порядке выплаты больничных и подчеркнуло, что доплат из-за разницы зарплат и больничных не будет.

Председатель Национального родительского комитета предложили выдавать больничные листы родителям, которые ухаживают за детьми до 14 лет на карантине из-за корнавируса.

Правительство России и Центральных банк для поддержания экономики страны из-за коронавируса сформируют фонд для расходов первой необходимости суммой в 300 миллиардов рублей.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Covid-2019 стал быстро распространяться по всему миру. На сегодняшний день уже выявлено свыше 182 тысячи случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более семи тысячи заболевших, выздоровели свыше 79 тысяч пациентов. В России зарегистрировано 93 случая заболевания, пять человек выздоровело, смертельных случаев не зафиксировано.