РИАМО - 17 мар. Народный артист России Александр Малинин в своем Instagram-аккаунте рассказал, что ему пришлось перенести концерты из-за плохого самочувствия, сообщает Газета.ru.

Сейчас самочувствие музыканта удовлетворительное, он рассказал, что у него сильно подскочило давление.

«Нахожусь под наблюдением врачей и прохожу лечение», - написал Малинин.

Как сообщается на официальном сайте певца, в Белгороде, Воронеже, Липецке и Тамбове перенесли концерты, которые должны были пройти с 14 по 17 марта.