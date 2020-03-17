РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 мар. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который украл спортивный инвентарь в одном из торговых центров в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

На пульт дежурного Красногорского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал «Тревога» из торгового центра, расположенного на Знаменской улице. На выходе из торгового зала работники магазина остановили мужчину с подозрительной сумкой. В ней оказался различный спортивный инвентарь и одежда. Этот товар мужчина не оплатил.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника. По камерам видеонаблюдения было установлено, что мужчина в течение часа ходил по торговому залу и периодически складывал в сумку спортивные вещи, в том числе футбольные и волейбольные мячи, куртки и другое», - говорится в сообщении.

Задержанным оказался ранее не судимый 29-летний житель Тверской области. Злоумышленник был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

«Сумма ущерба составила 45 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка», - заключается в материале.