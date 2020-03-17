РИАМО - 17 мар. На время закрытия Некрасовской линии метрополитена в районах Новокосино, Косино-Ухтомский и Некрасовка введут ограничения проезда автомобилей для приоритетного движения городского транспорта, сообщила журналистам во вторник руководитель пресс-службы Центра организации дорожного движения правительства Москвы Анастасия Писарь.

«С 20 по 24 марта будут введены ограничения в нескольких районах, которые находятся в непосредственной близости от закрывшихся станций (Некрасовской линии метро - ред.), в Новокосине, Косино-Ухтомском и Некрасовке. В этих районах будет обеспечен приоритетный проезд городского транспорта», - сказала Писарь.

По ее словам, для компенсационных маршрутов будут обособлены выделенные полосы на нескольких участках, в том числе на Косинском шоссе, Проектируемом проезде, а также на улице Покровская. Проезд такси по таким полосам запрещен.

«Будут установлены комплексы фото-, видеофиксации, для того чтобы автобусы смогли беспрепятственно перевозить пассажиров», - отметила Писарь.

Она добавила, что в этих трех районах закроют несколько съездов. Кроме того, на нескольких улицах будет запрещена парковка. Заранее 0знакомиться со всеми ограничениями можно на Едином транспортном портале, а также на сайте ЦОДД.

Как сообщил первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов, Некрасовская линия будет закрыта с 21:00 20 марта. Для пассажиров закроют станции «Некрасовская», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино».

«В обычном режиме этот участок начнет работу во вторник, 24 марта, в 05:30. Данное закрытие необходимо для подключения шести новых станций, которые мы готовим к вводу в эксплуатацию, как второй этап Некрасовской линии. Такая процедура невозможна без ограничения движения по действующему участку», - подчеркнул Дощатов.

На время закрытия «розовой» линии подземки для пассажиров будет организован бесплатный компенсационный маршрут КМ от станции «Некрасовка» до станции «Выхино». В настоящее время размещено более тысячи информационных плакатов в вагонах метрополитена, на станциях МЦК и МЦД.

«Также будут работать сотрудники центра по обеспечению мобильности пассажиров на всех закрытых станциях и некоторых станциях Таганско-Краснопресненской линии», - добавил Дощатов.