РИАМО (БАЛАШИХА) – 17 мар. Строительство детского сада на 110 мест в микрорайоне Авиаторов в подмосковной Балашихе завершено на 61%, работы планируют завершить летом текущего года, сообщил «РИАМО в Балашихе» депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Во вторник Ефимов вместе с депутатами Совета депутатов Мариной Жировой и Сергеем Чураковым в ходе рабочего совещания посетили строительную площадку. Представитель генерального подрядчика Андрей Гуцалюк рассказал, что на объекте продолжается заливка стен и колонн технического этажа, монтаж вертикальной изоляции подвала, устройство теплотрассы, сетей канализации и стен водопровода, а после заливки перекрытий верхнего этажа начнется кладка стен.

«Микрорайон Авиаторов новый, здесь много молодых семей с двумя-тремя ребятишками и острый дефицит мест в детских садах. Важно сдать этот объект в назначенные сроки, чтобы уже в сентябре ребятишки могли пойти в него. Сроки сдачи объекта – 2 квартал 2020 года», – сказал Ефимов.

Он отметил хорошую готовность социального объекта, где все работы выполнены на 61%, и попросил подрядчика при начале отделочных работ увеличить количество строителей. В настоящий момент на объекте в 1,5 смены работают 34 специалиста.

Городских депутатов Ефимов попросил вместе с администрацией Балашихи просчитать востребованность мест в социальных учреждениях микрорайона, в том числе для детей от 1,5 до 3 лет.

«Новый детский сад лишь частично разгрузит очередность в микрорайоне. Одним из вариантов помощи нашим мамочкам может быть открытие муниципальных групп временного пребывания детей в помещениях на первых этажах многоквартирных домов. Такая работа уже ведется в Балашихе, и эксперимент признан удачным», - заключил Ефимов.

Детский сад на 110 мест общей площадью 2906,4 квадратных метров в микрорайоне Авиаторов строится в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Цена муниципального контракта – 135,9 миллиона рублей.