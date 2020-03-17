РИАМО - 17 мар. «Роскосмос» изменит дату торжественного празднования Дня космонавтики, который по традиции отмечают в Государственном Кремлевском дворце накануне 12 апреля, в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.

«Новая дата еще не определена», — говорится в материале.

Традиционно в праздновании участвуют руководители и сотрудники ракетно-космической сферы, космонавты, иностранные гости, а президент России Владимир Путин выступает с поздравлением.

Новый тип коронавируса начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. Всего в России на сегодняшний день выявлено 93 случая заболевания Covid-2019. По последним данным, общее количество инфицированных в мире составляет более 182 тысяч человек.