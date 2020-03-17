РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. Управляющая компания МУП «СЕЗ» приступила к дезинфекции холлов и лифтовых кабин в многоквартирных домах микрорайона Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В многоквартирных домах, которыми управляет МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск, для предотвращения возможного распространения коронавируса проводится дезинфекция входных групп, холлов первых этажей, перил, почтовых ящиков, домофонов, лифтовых кабин специализированными средствами», - говорится в сообщении.

Также работники подрядной организации следят за ледяными наростами и ликвидируют их.

«Убедительно просим жителей быть предельно острожными и не ходить под крышами домов, не оставлять свои автомобили вблизи домов во избежание неприятностей, которые могут возникнуть при падании сосулек», - заключается в материале.