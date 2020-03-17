РИАМО – 17 мар. Сбербанк начал привлекать для работы в новом проекте россиян, которых ранее приговорили к исправительным работам, сообщает Газета.ru.

В банке считают, что такая мера поможет решить проблему занятости людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

«Мы верим, что им необходимо дать возможность зарабатывать честным трудом и не только физическим, а более интеллектуальным и перспективным и получать за это вознаграждение», — сказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Он уверен, что для клиентов кредитной организации эти работники риска не представляют. По его словам, новые работники Сбербанка не будут иметь доступа к персональным данным и не смогут узнать банковскую тайну клиентов.