РИАМО - 17 мар. Министерство ЖКХ Московской области порекомендовало всем управляющим компаниям региона проверять здоровье сотрудников для недопущения распространения коронавируса, сообщил глава ведомства Антон Велиховский.

«Мы проверяем всех сотрудников со вчерашнего дня - измеряем температуру, ведется специальный журнал. Мы рекомендовали управляющим компаниям и всей линейке ЖКХ проводить такие меры. Обязать мы их не можем. Со вчерашнего дня такие мероприятия проводятся», - сказал Велиховский журналистам во вторник.

Он отметил, что ежедневно в многоквартирных домах Подмосковья поводится дополнительная уборка с хлоросодержащими и спиртосодержащими средствами.

«В рамках предупреждения возможного распространения инфекции мы в каждодневном режиме проводим промывки входных групп, дверей, первого этажа, лифтов, поручней в подъездах. Также мы ввели ежедневную обработку дезинфицирующими средствами офисов ЕИРЦ и «Мособлэнерго» и всех кассово-расчетных центров», - заключил Велиховский.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. На сегодняшний день в России зарегистрировано 93 случая заболевания коронавирусной инфекцией, вызванной Covid-2019. По последним данным, общее количество инфицированных во всех странах мира составляет свыше 182 тысяч человек.

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