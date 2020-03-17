РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 17 мар. Около 500 участников долевого строительства в домах-долгостроях в ЖК «Пятницкие кварталы» в подмосковном Красногорске смогут получить ключи от квартир, сообщила руководитель отдела по работе с клиентами жилого комплекса Анна Киселева.

Заместитель главы администрации горокруга Дмитрий Петрухин во вторник торжественно вручил ключи от квартир в доме №29 в ЖК «Пятницкие кварталы» двоим дольщикам.

«Мы вручаем ключи дольщикам, которые ждали свои квартиры. Третьего февраля сдался 29-й строительный дом. Собственники 316 квартир получат ключи. Тринадцатого февраля мы получили разрешение на ввод 30-го строительного дома, еще 167 собственников в ближайшее время получат ключи», – отметила Киселева.

Она добавила, что компания «Саб-Урбан» уже приступила к выдаче ключей. Всем дольщикам направили уведомления, и они могут записываться на вручение ключей.

«ЖК «Пятницкие кварталы» является одним из проблемных объектов на территории Красногорска. На сегодняшний день введены два из четырех необходимых к дострою домов. Люди начинают получать ключи, приступают к ремонту», – сказал Петрухин.

По его словам, данный ЖК по-прежнему остается на контроле как правительства Московской области, так и администрации муниципалитета.

«Мы будем по-прежнему контролировать деятельность застройщика, группы компаний «Саб-Урбан», который, к сожалению, сейчас находится в стадии банкротства и наблюдения. При этом стройку он не остановил, и по мере своего финансового состояния ведет работы по завершению строительства данного ЖК», – добавил Петрухин.

Он также отметил, что представители администрации мониторят объект, регулярно проводят встречи с инициативными группами корпусов-долгостроев.

«На сегодняшний момент главная проблема в данном ЖК – достроить два дома, 20-й и 22-й, и в максимально сжатые сроки с учетом решения всех юридических проблем приступить к строительству социальных объектов: школы, детского сада и поликлиники», – подчеркнул Петрухин.

По словам Киселевой, строительство дома №29 должно было завершиться в 4 квартале 2018 года, а дома №30 – 29 ноября 2017 года. Однако из-за финансовых трудностей компании сроки не были соблюдены.

На данный момент в ЖК «Пятницкие кварталы» живут около 3 тысяч человек. Порядка 2 тысяч – жители 18 домов первой очереди, которые были сданы в 2017 году. Дома второй очереди также начали сдавать с 2017 года. В настоящий момент сданы 5 домов, в них живут около 1 тысячи человек.