РИАМО - 17 мар. В Москве прошло первое заседание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавируса, его провел мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В ходе встречи обсуждалась организация работы органов госвласти в регионах РФ по борьбе с короновирусной инфекцией Covid-19.

«Также приняли решение о проведении селекторных совещаний для выработки единой позиции и координации действий федеральных и региональных органов власти, чтобы предотвратить распространение инфекции», - говорится в сообщении.

Рабочая группа Госсовета по противодействию распространению коронавируса была создана распоряжением президента РФ Владимира Путина 15 марта. Ее возглавил мэр столицы Сергей Собянин.

На сегодняшний день в России официально зафиксировано 93 случая заболевания Covid-2019. По последним данным, общее количество инфицированных во всех странах мира превысило 182 тысячи человек, более 7 тысяч скончалось.