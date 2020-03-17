РИАМО – 17 мар. По результатам опроса сервиса HH.ru, 34% работодателей признались, что не ввели меры по профилактике коронавируса, только 16% разрешили сотрудникам работать удаленно, почти 80% работодателей отметили, что присутствие некоторых работников в офисе необходимо, пишет газета «Известия».

«А вот опрос, проведенный среди соискателей, показал, что доля недобросовестных компаний еще выше. Более 45% респондентов заявили, что их работодатель не предпринял никаких мер по борьбе с коронавирусом», - говорится в материале.

Согласно исследованиям аналитического центра «Битрикс24», 35% работодателей не рассматривают вариант работы сотрудника на дому.

В министерстве труда и социальной защиты России объяснили, что работать дистанционно сотрудник может только с разрешения работодателя, исключение – это изоляция на две недели. Этот период могут причислить к больничному или к отпуску.

Если в компании объявляется карантин, комендантский час или принимаются другие меры, то работодатель обязан отпустить работника домой, а все административные издержки лягут на работодателя, отметил управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

Эксперт объяснил, что закрытие офисов из-за вируса – это первый случай в современной истории.

Сотрудников «Яндекса», «Почты России», «Русала», Mail.ru и других корпораций переводят на дистанционную работу.

Сотрудники, которые работают с цифровой системой предприятия, по мнению основателя компании «Облакотека» Максима Захаренко, могут первыми начинать работать дистанционно. Это бухгалтеры, менеджеры по продажам, по закупкам, сисадмины, маркетологи и HR-менеджеры.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Covid-2019 стал быстро распространяться по всему миру. На сегодняшний день уже выявлено свыше 182 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции.

Скончались более семи тысячи заболевших, выздоровели свыше 79 тысяч пациентов. В России зарегистрировано 93 случая заболевания.