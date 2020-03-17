РИАМО - 17 мар. На Ленинградском шоссе в Московской области произошло столкновение шести легковых автомобилей, в результате происшествия пострадал один человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«В 09:40 на 63-м километре Ленинградского шоссе произошло попутное столкновение шести легковых автомобилей. Есть один пострадавший», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас на месте дорожной аварии устанавливаются все причины произошедшего.