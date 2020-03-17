РИАМО - 17 мар. Валентин Горбунов уходит с поста председателя Московской городской избирательной комиссии, сообщается на сайте Мосгоризбиркома.

«Освободить Горбунова Валентина Павловича от должности председателя Московской городской избирательной комиссии. <…> Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Московской городской избирательной комиссии В.П. Попова», - говорится в решении.

Горбунов сам направил заявление с просьбой освободить его от должности.

Его обязанности возложат на заместителя председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова. Он будет исполнять их до избрания нового председателя Московской городской избирательной комиссии.

Горбунов работал в составе городской избирательной комиссии с 1993 года. Впервые он был избран председателем Мосгоризбиркома в 1995 года, после этого Горбунов переизбирался в 1999, 2003, 2007, 2011 и 2016 годах.