РИАМО - 17 мар. По данным Московской биржи, при открытии торгов во вторник рубль показал рост к доллару и евро, сообщает Газета.ru.

«По данным на 10:08, курс доллара снизился на 52 копейки и составил 74,13 рубля», - отмечается в материале.

Также снизился курс евро на 80 копеек и стал 82,6 рубля.

Цена на нефть марки Brent увеличилась на 2,36%, что составляет 30,77 доллара за баррель.

Колебания на российском рынке начали происходить с того момента, когда участники заседания ОПЕК+ не пришли к общему решению. Российская Федерация не стала поддерживать предложение о дополнительном снижении добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки во втором квартале этого года. Когда сделка провалилась, то стоимость нефти сократилась на 30%, что стало причиной увеличения курса доллара и евро к рублю.

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