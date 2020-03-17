РИАМО - 17 мар. Комиссия Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике предлагает внести изменения в городской закон «Об участии жителей города Москвы в охране общественного порядка», предложенные изменения приведут в соответствие городской и федеральный законы, сообщил председатель комиссии Кирилл Щитов.
Он уточнил, что с 1 по 5 пункты нового закона Москвы приведены в соответствие с основными нормами федерального закона.
«Шестым пунктом мы приводим в соответствие перечень ограничений, связанный с участием жителей города Москвы в охране общественного порядка. В частности, мы уточняем, что мы запрещаем участие граждан в мероприятиях по охране общественного порядка, заведомо предполагающих угрозу их жизни и здоровью», - добавил Щитов.
По словам депутата, у прокуратуры Москвы замечаний к проекту закона не имеется.
«Предлагаю от имени комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике завтра рекомендовать Московской городской думе принять данный законопроект в первом чтении», - заключил Щитов.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии