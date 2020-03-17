РИАМО - 17 мар. Комиссия Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике предлагает внести изменения в городской закон «Об участии жителей города Москвы в охране общественного порядка», предложенные изменения приведут в соответствие городской и федеральный законы, сообщил председатель комиссии Кирилл Щитов.

«Было обращение в прокуратуру о том, что нам необходимо привести в соответствие наш городской закон №9 в соответствие с 44-м федеральным законом, о том, что необходимо уточнить принципы участия жителей и отметить такие принципы как взаимодействие с правоохранительными органами», - сказал Щитов.

Он уточнил, что с 1 по 5 пункты нового закона Москвы приведены в соответствие с основными нормами федерального закона.

«Шестым пунктом мы приводим в соответствие перечень ограничений, связанный с участием жителей города Москвы в охране общественного порядка. В частности, мы уточняем, что мы запрещаем участие граждан в мероприятиях по охране общественного порядка, заведомо предполагающих угрозу их жизни и здоровью», - добавил Щитов.

По словам депутата, у прокуратуры Москвы замечаний к проекту закона не имеется.

«Предлагаю от имени комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике завтра рекомендовать Московской городской думе принять данный законопроект в первом чтении», - заключил Щитов.