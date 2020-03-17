РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мар. Администрация городского округа Люберцы заключила договор с организацией на вывоз незаконно размещенных отходов в водоохранной зоне реки Пехорки, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее в ходе рейда в поселке Октябрьский инспекторы эконадзора выявили на участке категории «земли населенных пунктов» навалы строительных отходов, размещенные на открытом грунте в водоохранной зоне реки Пехорки. По итогам рейда администрации городского округа было направлено предостережение о недопустимости нарушений природоохранного законодательства. Ведомство потребовало от муниципалитета усилить земельный контроль и принять меры к ликвидации незаконной свалки. Отходы должны быть вывезены до начала июля.

«Администрация городского округа Люберцы заключила договор со специализированной организацией на вывоз незаконно размещенных отходов. Это сделано по требованию Минэкологии», - говорится в сообщении.

Минэкологии напоминает, что несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, повлекшее причинение вреда окружающей среде, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц - от 40 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 400 до 500 тысяч рублей.