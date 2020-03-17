РИАМО - 17 мар. В прошлом году в подмосковный Центр управления регионом поступило свыше 4,5 тысяч обращений по теме горячего водоснабжения, одной из самых распространенных тем является нарушение сроков летнего отключения горячей воды, сообщил во вторник министр энергетики Московской области Александр Самарин.

«Зафиксировано у нас в ЦУР 4517 жалоб по горячему водоснабжению. Мы их все проанализировали», - сказал Самарин в ходе заседания регионального правительства.

По его словам, жители чаще всего жалуются на плановое отключение горячей воды, задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы и технологические нарушения.

«Мы эти причины для себя определили как задачи, которые нам необходимо решить. Одна из задач – это не допустить нарушений нормативных сроков планового отключения горячей воды в 14 дней», - добавил Самарин.

Он отметил, что в 2019 году всего три городских округа превысили нормативный срок планового отключения горячей воды летом - Подольск, Воскресенск и Красногорск.

Кроме того, Самарин сообщил, что в Подмосковье снизилось количество многоквартирных домов с нарушением сроков отключения горячей воды - с 352 домов в 2014 году до 46 домов в 2019 году.

Ранее Самарин сообщил, что в этом году плановое отключение горячей воды в Московской области начнется с 1 июня. При этом в Реутове, Богородском округе и Королеве намерены снизить срок летнего отключения горячей воды с 14 до 10 дней.