РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 мар. В Балашихе и Реутове до 27 марта проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Сообщи, где торгуют смертью», сотрудники полиции просят граждан сообщать информацию о вероятных местах распространения и потребления наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

«Уважаемые жители Балашихи и Реутова! На территории оперативного обслуживания МУ МВД России «Балашихинское» с 16 по 27 марта 2020 года совместно с администрацией Балашихи проводится Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Призываем проявить гражданскую позицию, защитить детей, близких и родственников от наркотиков и сообщать об известных вам местах распространения и потребления наркотических средств», – отмечается в сообщении.

Граждане круглосуточно могут обращаться по телефонам дежурной части МУ МВД России «Балашихинское»: 8(495)524-35-17, 8(495)521-65-09. Кроме того, они могут звонить в администрацию Балашихи: 8(495)527-45-80.

Также жители могут обратиться в отделы полиции по обслуживанию микрорайонов округа: 8(495)524-24-43 (дежурная часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Заря), 8(495)527-72-11 (дежурная часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный), 8(495)524-47-18 (дежурная часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Салтыковка), 8(495)521-13-42 (дежурная часть отдела полиции по обслуживанию городского округа Балашиха). Дежурная часть отдела полиции по обслуживанию городского округа Реутов: 8(495)528-65-21.