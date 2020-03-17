РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. В трех парках подмосковного Подольска отменили массовые мероприятия для снижения риска распространения коронавирусной инфекции, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщил ранее министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, для того, чтобы снизить риск распространения коронавируса, в парках Подмосковья по три-четыре раза в день дезинфицируют поручни, аттракционы и туалеты. В комнатах матери и ребенка и местах общественного питания в наличии имеются средства гигиены.

«Также некоторые парки Подмосковья отменили массовые мероприятия. Среди них в Подольске: парк культуры и отдыха имени Талалихина, парк культуры и отдыха «Дубрава» (в микрорайоне Климовск) и Детский парк культуры и отдыха (микрорайон Климовск)», - говорится в сообщении.

Помимо этого в качестве профилактики постоянно проверяется самочувствие сотрудников парков, а ознакомительная информация о вирусе размещена на стендах на территории парков.

Распространение новой коронавирусной инфекции началось из китайского города Ухань в конце прошлого года. На сегодняшний день выявлено свыше 182 тысяч случаев заражения Covid-2019. Более 7 тысяч заболевших скончались, выздоровели свыше 79 тысяч пациентов. В России зафиксировано 93 случая заражения новым коронавирусом.