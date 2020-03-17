РИАМО - 17 мар. Правительство России и Центральный банк подготовили пакет мер, которые вводятся, чтобы защитить экономику от влияния коронавируса, сообщает Газета.ru.

Документ называется «О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития».

«Правительство и Центральный банк будут принимать все необходимые для обеспечения экономической устойчивости и финансовой стабильности меры», - говорится в документе.

Также там указывается, что правительство России и Центральный банк предпринимают оперативные меры, чтобы защитить от коронавируса и волатильности глобальные и сырьевые рынки.

В документе добавляется, что правительство и банк обладают достаточными денежными ресурсами для принятия мер.

Приоритетными задачами станут: обеспечение финансовой стабильности, поддержание финансовой устойчивости отраслей и секторов экономики и поддержка населения и региональных бюджетов.

Меры, изложенные в документе, также должны минимизировать последствия коронавируса. Нельзя предсказать их эффект, поэтому пакет мер может расширяться.

Правительство в этом году может использовать резерв в 300 миллиардов рублей, чтобы обеспечить первоочередные потребности в расходах. Бюджет расходов на 2020 год правительство сокращать не будет.

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