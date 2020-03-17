РИАМО - 17 мар. Власти Подмосковья не должны допустить сокращения сотрудников на предприятиях региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Главам территорий напоминаю, что вы головой вместе с нами отвечаете за то, что происходит. Мы не должны допустить сокращения на предприятиях. Мы должны обеспечить занятость. Большинство из вас — люди опытные. Не первый кризис мы проходим вместе. Прошу вас собраться и определить, какая помощь нужна», - сказал Воробьев.

Он отметил, что особое внимание нужно уделить строительным компаниям, авиаперевозкам, туристические сфере, производителям непродовольственных товаров.

«Доведите информацию до конца недели до регионального правительства», - заключил Воробьев.