РИАМО - 17 мар. Школьникам Подмосковья со следующей недели предложат дистанционное обучение, так как в образовательных учреждениях начнутся трехнедельные каникулы из-за коронавируса, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы с Москвой выпустили вчера следующее постановление: <...> с 5 тысяч до 50 человек убрали все массовые мероприятия, <...> мы организовали дистанционное обучение в школах, со следующей недели будут объявлены каникулы, но дистанционное обучение тоже будет организовано», - сказал Воробьев.

Он отметил, что школьники не должны сейчас проводить время в общественных местах. В детских садах сохранится свободное посещение.

«Прошу аккуратно рассказать про режим работы детских садов, мы ввели там свободное посещение», - подчеркнул Воробьев.

С 23 марта подмосковные школы уйдут на каникулы, которые будут длиться три недели. Данное решение принято для борьбы с распространением коронавируса. Также дистанционно будут обучаться студенты региональных вузов.

Задать любой вопрос, касающийся коронавируса, можно по телефону горячей линии Подмосковья: 8-800-550-50-30.

Всего в России на сегодняшний день выявлено 93 случая заболевания коронавирусом. В Подмосковье и Москве действует режим повышенной готовности из-за коронавируса.

По последним данным, общее количество инфицированных в мире составляет более 182 тысяч человек.

Минздрав Подмосковья запустил сайт с информацией о профилактике коронавируса>>