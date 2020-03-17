РИАМО (БАЛАШИХА) – 17 мар. Хищение топлива из Кольцевого магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) пресекли в районе деревни Полтево подмосковной Балашихи, где были обнаружены и ликвидированы три незаконные врезки в транспортирующие линии трубопровода, говорится в сообщении пресс-службы АО «Транснефть – Верхняя Волга».

«В ходе планового обследования линейной части МНПП работниками управления безопасности АО «Транснефть – Верхняя Волга» и филиала ООО «Транснефть – Охрана» были обнаружены три криминальные врезки в транспортирующие линии трубопровода, по которым перекачиваются автомобильный бензин, дизельное топливо и авиационный керосин», – говорится в сообщении.

Как добавляется в материале, отводы от врезок были проложены через специально построенный и оснащенный оборудованием тоннель, который вел на территорию промышленного объекта, где осуществлялось хранение похищенных нефтепродуктов.

После проведения сотрудниками полиции необходимых оперативно-следственных мероприятий криминальные врезки на МНПП были ликвидированы работниками АО «Транснефть – Верхняя Волга».

«По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «б, в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения хищения нефтепродуктов», – заключается в сообщении.