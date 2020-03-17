РИАМО - 17 мар. В столице в квартире на улице Партизанская было обнаружено тело женщины, а рядом с ней находилась ее годовалая дочь, сообщает Федеральное агентство новостей.

На теле 27-летней погибшей не было видимых следов повреждений. Ее найденная рядом дочь не ела два дня.

«Причина смерти женщины пока не установлена», - говорится в материале.

Переживать начали родственники женщины, когда она два дня была недоступна для звонков. Когда на стук в квартиру дверь никто не открыл, ее решили взломать.

На данный момент ребенок находится в руках врачей. Малышка два дня ничего не ела.