РИАМО - 17 мар. «Мособлгаз» принял решение о переходе на режим повышенной готовности для обеспечения надежного газоснабжения и принял меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в организации создан оперативный штаб для контроля за ситуацией, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«В соответствии с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева в «Мособлгазе» введен режим повышенной готовности и приняты меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Офисный персонал переведен на дистанционную работу на дому», – отмечается в сообщении.

По заявкам от жителей с работниками, которые выезжают на аварийно-ремонтные работы, провели необходимые инструктажи о дополнительных мерах безопасности. Работники используют средства индивидуальной защиты: костюмы, маски, перчатки, автомобильный транспорт копании проходит регулярную дезинфекцию.

Работники клиентских офисов организации также применяют средства индивидуальной защиты, в помещениях усилили меры дезинфекции. Кроме того, проводится измерение температуры работников и посетителей.

Аварийные бригады «Мособлгаза» находятся в полной готовности и отрабатывают заявки в штатном режиме. В случае запаха газа рекомендуется немедленно звонить в круглосуточную аварийную службу организации по телефонам: 104, 112.

Воробьев перед началом заседания областного правительства сообщил, что в Подмосковье всего девять подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, шесть человек госпитализировали с подозрением на инфекцию. Роста заболеваемости в регионе нет.

На сегодняшний день в России официально зафиксировано 93 случая заболевания Covid-2019. В Подмосковье и Москве действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. По последним данным, общее количество инфицированных во всех странах мира составляет свыше 182 тысяч человек.