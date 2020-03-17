РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. Управляющие компании Подольска обязали сбить сосульки и наледь с кровель многоквартирных домов, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с погодными условиями для образования сосулек на кровлях многоквартирных домов (МКД) управляющим организациям было дано указание об осмотре всех домов на предмет наличия сосулек и проведении при необходимости работ по их сбиванию, а также ликвидации снежных свесов», - говорится в сообщении.

Жителей городского округа попросили быть внимательными при прохождении пешеходных зон возле многоквартирных домов, где могут упасть сосульки.