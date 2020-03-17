РИАМО - 17 мар. Колледжи Подмосковья перейдут на дистанционное обучение в связи с коронавирусом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Всего на данный момент в Московской области у девяти человек диагностировали Covid-2019, шесть человек госпитализированы с подозрением на заболевание.

«По колледжам было много писем. Колледжи и университеты мы переводим на дистанционное обучение. Такие возможности у нас есть. Но основная цель - самоизоляция», - сказал Воробьев.

Ранее губернатор объявил, что школы региона с 23 марта перейдут на трехнедельные каникулы. Вузы также перейдут на дистанционное обучение.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу. Любой житель Подмосковья по телефону: 8-800-550-50-30 может получить необходимую справочную информацию и при необходимости вызвать на дом врача.

На сегодняшний день в России официально зафиксировано 93 случая заболевания Covid-2019. По последним данным, общее количество инфицированных во всех странах мира составляет свыше 182 тысяч человек.

Свободное посещение школы в связи с коронавирусом: что это значит>>