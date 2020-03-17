РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мар. В магазинах и на рынках подмосковных Люберец проводится мониторинг торговых цен и запасов продукции, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации горокруга.

«Вместе с торговыми сетями ведем мониторинг цен и товарных запасов как в самих магазинах, на рынках и ярмарках, так и в распределительно-оптовых центрах и у производителей продукции. Не поддавайтесь панике, относитесь здраво к фейковыми сообщениями в социальных сетях о дефиците», - говорится в сообщении.

В настоящее время для искусственного нагнетания эмоций в популярных пабликах Люберец в соцсетях стали появляться посты о повышенном интересе населения к продовольственным товарам.

«Действительно, спрос есть, но дефицита нет», - подчеркивается в материале.