РИАМО - 17 мар. В результате дорожной аварии в районе Щелковского шоссе в столице женщину зажало в поврежденной машине, спасателям удалось ее вытащить, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Он уточнил, что утром во вторник в районе Щелковского шоссе произошла авария с участием семи машин – столкнулись три грузовика и четыре легковых авто. В результате ДТП в одной машине оказалась заблокирована женщина.

«На место происшествия оперативно прибыли спасатели аварийно-спасательного отряда №5 «Пожарно-спасательного центра» Москвы. Дежурная смена АСО №5 провела деблокацию пострадавшей и передала женщину бригаде скорой помощи», - сказал собеседник агентства.

По его словам, последствия дорожной аварии ликвилировали аварийно-спасательный отряд ГКУ «ПСЦ» и сотрудники «Центроспаса».