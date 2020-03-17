РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 мар. Бассейны «Бригантина» и «Дельфин» в городском округе Мытищи закрыли в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сообщается на странице МБУ «СШОР по плаванию» в соцсети «Вконтакте».

«Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям городского округа Мытищи от 16 марта со вторника закрываются бассейны «Бригантина» и «Дельфин» для посетителей до поступления особых распоряжений. Приносим свои извинения за доставленные неудобства!» - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что все занятия в группах отменяются до снижения риска заражения. При наличии абонемента на март все занятия переносятся на более поздний срок, когда бассейны возобновят работу.

Распространение новой коронавирусной инфекции началось из китайского города Ухань в конце прошлого года. На сегодняшний день выявлено свыше 182 тысяч случаев заражения Covid-2019. Более 7 тысяч заболевших скончались, выздоровели свыше 79 тысяч пациентов. В России зафиксировано 93 случая заражения новым коронавирусом.