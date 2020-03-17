РИАМО - 17 мар. Новым главой департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы стал генерал ФСО Сергей Хлебников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин подписал соответствующий указ.

«Принять Хлебникова Сергея Дмитриевича на государственную гражданскую службу города и назначить на должность руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы», - говорится в документе.

Служебный контракт с Хлебниковым заключается на срок полномочий мэра Москвы.

Генерал-лейтенант Федеральной службы охраны Сергей Хлебников родился 16 февраля 1956 года. После окончания Высшего пограничного училища его направили в Кремлевский полк на должность командира взвода. Долгие годы он служил в структурах КГБ СССР, а после ФСО. Служил в должности коменданта Кремля, отвечал за безопасность резиденции президента РФ.

Указом мэра Москвы Владимир Регнацкий, который ранее занимал должность руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы, назначен на пост главы департамента по обеспечению деятельности мировых судей.