РИАМО - 17 мар. Московские следователи провели доследственную проверку, в результате которой было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в ходе чего ребенок получил ожог при использовании сухого льда, сообщила РИАМО во вторник старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«По результатам проведенной доследственной проверки, организованной по сообщению в СМИ, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», - сказала Иванова.

14 марта аниматор во время проведения детского праздника использовала сухой лед и кипяток, в результате чего четырехлетний мальчик получил ожоги. Ребенок был госпитализирован в одну из столичных больниц.

Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии.

После получения всех необходимых медицинских документов будет назначена и проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.