РИАМО - 17 мар. Цены на нефть в мире подросли после резкого спада в марте, рост составил свыше 5%, сообщает kp.ru.

На ситуацию со стоимостью «черного золота» повлиял и срыв сделки ОПЕК+, и ситуация с распространением нового типа коронавируса в разных странах мира.

«Стоимость апрельского фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года выросла на 5,23% до 31,17 доллара за баррель. На 5,10 выросла цена нефти марки WTI и теперь составляет 30,48 доллара», - говорится в сообщении.

По словам главного рыночного стратега-аналитика AxiCorp Стивена Иннеса, по предварительным данным, рынок получает поддержку со стороны охотников за физическими сделками.

На сегодняшний день инвесторы решили воспользоваться небольшими ценами на нефть. Например, США и ряд других стран хочет закупить топливо, пока стоимость его достаточно низкая.