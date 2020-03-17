РИАМО - 17 мар. В поселении Сосенское врайоне Коммунарка Москвы открылась новая школа № 338 в составе воспитательно-образовательного комплекса, здание рассчитано на 1,1 тысячи мест и занимает центральное место в микрорайоне «Бунинские луга», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Новая школа построена в поселке Коммунарка (поселение Сосенское) в рамках реализации ГК «ПИК» проекта по возведению полноценного микрорайона. Здание состоит из трех этажей, на которых разместились 44 учебных кабинета, четыре мастерские, 22 специализированные аудитории. Каждое помещение соответствует необходимым требованиям современного образовательного процесса», - говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что реализация инвестиционных проектов напрямую сопряжена с развитием прилегающей инфраструктуры. Проект «Бунинские луга» демонстрирует это на своем примере.

Она добавила, что кроме 14 жилых корпусов и здания школы, в Коммунарке инвестор также построил еще два детских сада на 305 и 150 мест, детскую поликлинику на 140 посещений в смену. В ближайшее время ГК «ПИК» приступит к строительству еще четырех детских садов общей вместимостью 1,2 тысячи мест, двух школ на 1,1 тысячи мест каждая и взрослой поликлиники на 475 посещений в смену.

Проект нового соцобъекта стал лауреатом престижного международного конкурса Build School Project и получил диплом Союза архитекторов России.

В учебном заведении на трех этажах созданы учебные классы, столовая, раздевалка, помещения для секций и кружков, библиотека с wi-fi, мастерские, три спортивных зала, актовый зал с местами для маломобильных граждан.

Для учащихся начальных классов выделен отдельный блок с независимым входом. Все учебные помещения оснащены современным оборудованием. На территории школы также расположены: стадион, учебный класс для занятий на свежем воздухе, теплица и фруктовый сад.

Здание школы вошло в состав ГБОУ «Школа № 338 имени Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева». Детский сад, также входящий в состав образовательного комплекса, был открыт осенью 2019 года. Корпуса школы №338 расположены в поселениях Воскресенское и Сосенское.