РИАМО – 17 мар. В Подмосковье сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Балашихинское» задержали 22-летнего жителя Воронежской области, которого подозревают в незаконном сбыте наркотических средств, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

На след подозреваемого вышли в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий. В ходе досмотра арендованной им квартиры полицейские нашли 625 свертков с комкообразным веществом и порошком, мерную ложку и двое электронных весов.

«По результатам химического исследования установлено, что изъятые вещества являются наркотическим средством – мефедроном, общим весом свыше 600 граммов», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным правоохранителей, подозреваемый сбывал наркотики на территории Балашихи. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере». Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В настоящий момент он находится под стражей.