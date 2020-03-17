РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. Пожарные подмосковного Подольска ликвидировали возгорание в одном из строений на Садовой улице, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В Подольске 16 марта в 21:40 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Подольск, улица Садовая, дом №А. В 22:47 пожарные ликвидировали возгорание», - говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие четыре единицы техники и 15 человек.