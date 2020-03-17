РИАМО - 17 мар. В столице удалось найти пациентов, которые сбежали из медицинского комплекса в Коммунарке, все они доставлены обратно в медучреждение, жителей еще раз призвали ответственно относиться к своему здоровью и не подвергать опасности других людей, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

«Пациенты, которые самовольно покинули больницу в Коммунарке, были найдены и доставлены в медицинское учреждение. Там они продолжат проходить необходимое лечение в соответствии со стандартом», - сказала заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она также попросила москвичей ответственно относиться к своему здоровью и не подвергать опасности благополучие и жизнь своих близких, друзей и других горожан.

По ее словам, в то время, когда в мегаполисе есть большой риск распространения инфекции, а также действует режим повышенной готовности, пребывание в клинике необходимо всем, у кого есть симптомы простуды и подозрение на Covid-2019.

В больнице нужно провести в 14 дней, именно такое время длится инкубационный период коронавируса нового типа. Пациентов выписывают только после получения двух отрицательных тестов на Covid-2019, а также при отсутствии симптомов болезни.

Всего из клиники в столичной Коммунарке выписано свыше 50 человек. Все они были в медучреждении после контакта с зараженными коронавирусом.

На сегодняшний день в России официально зафиксировано 93 случая заболевания Covid-2019. В Подмосковье и Москве действует режим повышенной готовности из-за коронавируса.

По последним данным, общее количество инфицированных во всех странах мира составляет свыше 182 тысяч человек.