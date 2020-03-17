РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 17 мар. Автобусы и маршрутные такси в подмосковном Красногорске несколько раз в день обрабатывают дезинфицирующим средством, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

«С 16 марта в Красногорске в местах общего пользования многоквартирных домов и на общественном транспорте начали проводить дезинфекцию. Обработка подвижного состава, включая маршрутный транспорт, проводится утром и вечером, а также после каждого рейса. Вагоны электропоездов оборудованы системами обеззараживания воздуха», – написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она также отметила, что в каждом доме входные группы, холлы первых этажей, перила и лифтовые кабины должны регулярно дезинфицироваться. В ежедневном режиме проводится дезинфекция всех офисов МособлЕИРЦ и «Мосэнергосбыта».⠀

«Уважаемые жители! Самая достоверная и оперативная информация – в телеграм-канале «Коронавирус.Мособлштаб», а также по телефону горячей линии: 8(800)550-50-30. Будьте в курсе и берегите себя», - заключила Хаймурзина.

Распространение новой коронавирусной инфекции началось из китайского города Ухань в конце прошлого года. На сегодняшний день выявлено свыше 182 тысяч случаев заражения Covid-2019. Более 7 тысяч заболевших скончались, выздоровели свыше 79 тысяч пациентов. В России зафиксировано 93 случая заражения новым коронавирусом.