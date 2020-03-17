РИАМО - 17 мар. Четвертый зимний сезон образовательной программы «Знание. ВДНХ» посетили более 13 тысяч человек, которая проходила на пяти площадках ВДНХ с 1 декабря по 8 марта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Зимний образовательный сезон на ВДНХ включал 148 событий, на которых побывали больше 13 тысяч человек. Своими знаниями со слушателями делились искусствоведы, лингвисты, культурологи, эксперты в области информационных технологий, режиссеры и хореографы», - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В зимнюю программу впервые включили встречи по архитектуре и фотографии в формате ридинг-групп. Участники изучали и обсуждали специализированную литературу. Также участникам зимней программы удалось узнать о происхождении танца. Они познакомились с различными танцевальными направлениями, популярными в разные годы. В постоянной программе «Скандинавская школа» посетители побывали на уроках норвежского, шведского, датского, финского и эстонского языков, а также на кинопоказах.

Кроме того, участники программы узнали, как изменился звук со времен античных амфитеатров до современных ночных клубов. А еще на ВДНХ проходили концерты. Там состоялись выступления Виктора Осадчева, групп ARTEMIEV и «Летать!», джазового коллектива Real Jam. Можно было услышать участницу шоу «Голос» Аделину Моисееву.

Для юных участников проекта «Знание. ВДНХ» подготовили красочные спектакли, музыкальные сказки, представления театра теней, мастер-классы и фестиваль детского кино. Всего состоялось более 30 детских мероприятий, которые посетили свыше 2,7 тысячи человек.

Также на площадках программы «Знание. ВДНХ» отмечали Новый год, Рождество, День святого Валентина, День защитника Отечества, Международный женский день. Тематические мероприятия проводились в День дикой природы, а также в День заповедников и национальных парков.

Летний сезон образовательной программы «Знание. ВДНХ» стартует через два месяца.