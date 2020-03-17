РИАМО - 17 мар. ООО «Стройпроектмонтаж» включат в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения контракта на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта школы, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Сведения о нарушении предоставила Менделеевская средняя общеобразовательная школа, которая заключила с фирмой контракт на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации для капремонта здания.

«В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», - говорится в сообщении.

На заседании комиссии подмосковного УФАС России компания не представила документы, которые бы свидетельствовали об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Стройпроектмонтаж» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.