РИАМО - 17 мар. Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Территория уюта» на действия администрации городского округа Солнечногорск Московской области при организации торгов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами и не выявила нарушений, сделанных учреждением, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФАС России.

«Согласно доводу жалобы, администрацией неправомерно принято решение о проведении открытых конкурсов в отношении многоквартирных домов, управление которыми осуществляется ООО «Территория уюта» на основании договоров управления, заключенными по результатам открытых конкурсов и на основании решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в нарушение требований части 6 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Управление выслушало доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, изучив представленные доказательства, не выявило нарушения порядка организации торгов и признала жалобу необоснованной.