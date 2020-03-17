РИАМО - 17 мар. Во вторник утром в столичном районе Измайлово произошла авария с участием восьми машин, один человек пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«Вернисажная (улица - ред.), дом 2, столкновение восьми единиц (транспорта - ред.), один пострадавший. Информация поступила в 07:30», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на месте происшествия работали службы ГИБДД. В настоящее время движение на участке дороги почти полностью восстановлено.