РИАМО - 17 мар. Сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) московского метро оказали помощь более 1 миллиону пассажиров за 7 лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«ЦОМП — востребованный сервис у пассажиров, которым тяжело передвигаться в метро одним. Каждый год количество заявок, которые поступают инспекторам, увеличивается примерно на 30%. Например, в 2018 году их было более 39 тысяч, а в 2019 году - уже почти 50 тысяч», - рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Сотрудники ЦОМП помогают людям ориентироваться в московском метро и на станциях МЦК. При необходимости они могут сопровождать пассажира в течение всей поездки, например, до музея, центра госуслуг или вокзала.

Чаще всего к ним обращаются слабовидящие люди, родители с колясками, пассажиры с нарушениями опорно-двигательного аппарата, пожилые граждане, а также воспитатели или учителя, сопровождающие детей.

Каждый день пассажиров сопровождают около 100 инспекторов. Всего в ЦОМП работают более 260 сотрудников. В их распоряжении даже есть гусеничные подъемники, чтобы помогать людям в инвалидных колясках подниматься и спускаться по лестницам на станциях.

В прошлом году для слабослышащих горожан заработала СМС-линия. На сообщения отвечают сотрудники ЦОМП. Они могут предоставить информацию о том, какой график работы у метрополитена, как добраться до нужной станции или достопримечательности. Во время закрытия станций метро на ремонт с помощью СМС-сообщений можно узнать обо всех компенсационных автобусных маршрутах. В сообщениях можно отправить заявку на сопровождение.