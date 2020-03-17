РИАМО - 17 мар. Победителей соревнования VIII открытого чемпионата профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia в компетенции «Управление локомотивом» в возрастной группе от 14 до 16 лет впервые наградили в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В столице завершились соревнования VIII открытого чемпионата профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia в компетенции «Управление локомотивом». Это направление открылось для юниоров в этом году и сразу же стало популярным. В возрастной группе от 14 до 16 лет было подано 19 заявок на участие. Это больше, чем от основной возрастной группы от 16 до 22 лет», - говорится в сообщении.

По итогам соревнований первое место на конкурсе занял ученик школы «Дмитровский» Кирилл Самофалов. Второе место поделили между собой Никита Артеменков из колледжа градостроительства, транспорта и технологий №41 и ученица открытой школы №88 Елена Михеева.

В финал среди юниоров прошли восемь человек. На протяжении трех дней финалисты демонстрировали свои теоретические знания и практические навыки. Они соревновались в мастерстве управления составом на виртуальном тренажере, выполняли задания по обслуживанию локомотива, оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим от несчастного случая с использованием манекен-тренажера.