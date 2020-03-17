РИАМО - 17 мар. В поселении Первомайское Троицкого административного округа на двух участках дорог заменят асфальт и установят новые бордюры, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В этом году в поселении Первомайское Троицкого административного округа благоустроят два дорожных участка общей площадью 39411 квадратных метров. Ремонт проведут в том числе на социально значимом участке Крекшино — Троицк — Клоково», - говорится в сообщении.

В рамках благоустройства на проезжей части, тротуарах и обочинах заменят асфальт и установят новые бордюры. Затем на дороги нанесут разметку.

В этом году в Москве планируется привести в порядок более 220 улиц, парков и водоемов. Продолжатся работы по комплексному благоустройству вылетных магистралей. В центре города планируется создать качественное общественное пространство между Арбатом и Пречистенкой.

Также планируют благоустроить набережные острова Балчуг — Софийскую, Раушскую, Садовническую и Космодамианскую. В порядок приведут и прилегающие к ним Репинский сквер, Садовническую улицу, Комиссариатский, Фалеевский и Раушский переулки.